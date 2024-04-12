Украина: Вторая лига

Завершилися всі поєдинки 23 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять третього туру української Другої ліги-2023/24 у п'ятницю, 12 квітня, відбулися шість матчів.

Тростянець і вінницька Нива поділили очки, обмінявшись голами у першому таймі.

Тростянець — Нива (Вінниця) 1:1

Голи: Проданов, 23 — Загорулько, 16

Другі команди Креміня та Руху теж не виявили сильнішого.

Кремінь-2 — Рух-2 1:1

Голи: Пастернак, 33 — Сабієв, 9 (автогол)

Звягель розгромив на виїзді Реал Фарму і зберіг свої ворота "сухими".

Реал Фарма — Звягель 0:3

Голи: Венделл, 19 (пен.), Морговський, 34, Петрук, 50

Чайка втратила очки у домашній зустрічі з Кудрівкою.

Чайка — Кудрівка 1:1

Голи: Семенець, 24 — Жикол, 17

Київський Локомотив розібрався зі Скалою 1911.

Локомотив — Скала 1911 2:0

Голи: Богомаз, 6, Козій, 59

ЮКСА поступилася вдома Дружбі, дозволивши Звягелю наздогнати себе у турнірній таблиці.

ЮКСА — Дружба 0:1

Гол: Вакуленко, 33

Турнірна таблиця

Розклад наступного туру

*дати не є остаточними