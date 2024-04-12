Завершилися всі поєдинки 23 туру третього дивізіону України.
Реал Фарма - Звягель, скріншот із трансляції ПФЛ
12 квітня 2024, 16:44
У рамках двадцять третього туру української Другої ліги-2023/24 у п'ятницю, 12 квітня, відбулися шість матчів.
Тростянець і вінницька Нива поділили очки, обмінявшись голами у першому таймі.
Тростянець — Нива (Вінниця) 1:1
Голи: Проданов, 23 — Загорулько, 16
Другі команди Креміня та Руху теж не виявили сильнішого.
Кремінь-2 — Рух-2 1:1
Голи: Пастернак, 33 — Сабієв, 9 (автогол)
Звягель розгромив на виїзді Реал Фарму і зберіг свої ворота "сухими".
Реал Фарма — Звягель 0:3
Голи: Венделл, 19 (пен.), Морговський, 34, Петрук, 50
Чайка втратила очки у домашній зустрічі з Кудрівкою.
Чайка — Кудрівка 1:1
Голи: Семенець, 24 — Жикол, 17
Київський Локомотив розібрався зі Скалою 1911.
Локомотив — Скала 1911 2:0
Голи: Богомаз, 6, Козій, 59
ЮКСА поступилася вдома Дружбі, дозволивши Звягелю наздогнати себе у турнірній таблиці.
ЮКСА — Дружба 0:1
Гол: Вакуленко, 33
Турнірна таблиця
Розклад наступного туру
*дати не є остаточними
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