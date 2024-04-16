Украина: Вторая лига

В одного з лідерів Другої ліги України з'явився новий головний тренер.

ПФК Звягель, який є одним із головних претендентів на вихід до Першої ліги (другий дивізіон) за підсумками поточного сезону, офіційно оголосив про призначення Юрія Вірта на посаду головного тренера команди.

Подробиці угоди про співпрацю між сторонами, як і терміни дії контракту, не повідомляються.

Раніше керманичем Звягеля був Сергій Шищенко, проте після його відходу виконуючим обов'язки тренера був Микола Гібалюк.

Нагадаємо, що Юрій Вірт раніше працював тренером воротарів у донецькому Металурзі, помічником головного тренера в кам'янській Сталі, а вже в якості керманича він мав досвід у львівському Русі та рівненському Вересі.