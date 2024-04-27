Завершилися перші три поєдинки 26 туру третього дивізіону України.
Дружба - Звягель, скріншот із трансляції ПФЛ
27 квітня 2024, 16:52
У рамках двадцять шостого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 27 квітня, відбулися три матчі.
Тростянець і Локомотив не виявили сильнішого, обмінявшись голами.
Тростянець — Локомотив 1:1
Голи: Гезело, 56 — Кратов, 31 (пен.)
ЮКСА ледь не втратила перемогу на останніх хвилинах виїзного поєдинку зі Скалою 1911.
Скала 1911 — ЮКСА 0:1
Гол: Росіан, 78
На 90+4 хвилині Авер'янов (Скала 1911) не реалізував пенальті
А от Звягель зумів врятуватися від поразки Дружбі завдяки пізньому голу.
Дружба — Звягель 1:1
Голи: Сторчоус, 70 — Оринчак, 90+6
Завтра, 28 квітня, мають відбутися ще два поєдинки турніру.