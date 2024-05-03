Завершилися перші два поєдинки 27 туру третього дивізіону України.
Реал Фарма - Скала 1911, фото господарів поля
03 травня 2024, 18:31
У рамках двадцять сьомого туру української Другої ліги-2023/24 у п'ятницю, 3 травня, відбулися два матчі: Реал Фарма приймала Скалу 1911, тоді як вінницька Нива гостювала у Чайки.
Реал Фарма вп'яте поспіль зазнала поразки. Цього разу команду здолала Скала 1911.
Реал Фарма — Скала 1911 0:2
Голи: Фомін, 29, Лісовик, 90+6
Чайка втратила очки у домашньому протистоянні з вінницькою Нивою.
Чайка — Нива (Вінниця) 0:0
Завтра, 4 травня, мають відбутися ще три поєдинки турніру.