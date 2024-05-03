У рамках двадцять сьомого туру української Другої ліги-2023/24 у п'ятницю, 3 травня, відбулися два матчі: Реал Фарма приймала Скалу 1911, тоді як вінницька Нива гостювала у Чайки.

Реал Фарма вп'яте поспіль зазнала поразки. Цього разу команду здолала Скала 1911.

Реал Фарма — Скала 1911 0:2
Голи: Фомін, 29, Лісовик, 90+6

Чайка втратила очки у домашньому протистоянні з вінницькою Нивою.

Чайка — Нива (Вінниця) 0:0

Завтра, 4 травня, мають відбутися ще три поєдинки турніру.