Завершилися останні три поєдинки 29 туру третього дивізіону України.
Гравці ЮКСА святкують взяття воріт, скріншот із трансляції ПФЛ
19 травня 2024, 15:14
У рамках двадцять дев'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 19 травня, відбулися три матчі.
ЮКСА здобула три очки у матчі з Тростянцем, впритул наблизившись до Першої ліги.
ЮКСА — Тростянець 4:0
Голи: Харченко, 19, Геррейру, 25, М. Фого, 53, Гоуларт, 85
Вилучення: Ховайко (ЮКСА), 79
Звягель вирвав перемогу над Скалою 1911 у компенсований час. Колектив Юрія Вірта гратиме у плей-оф за підвищення.
Звягель — Скала 1911 1:0
Гол: Кисленко, 90+3
Вилучення: Николишин (Скала 1911), 90
Дружба поділила очки з Рухом-2 і тепер потребує здобуття трьох залікових балів у виїзному матчі проти Скали 1911, щоб встигнути обійти ЮКСА в турнірній таблиці.
Дружба — Рух-2 1:1
Голи: Недоля, 53 (пен.) — Музичук, 87