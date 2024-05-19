Украина: Вторая лига

Завершилися останні три поєдинки 29 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять дев'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 19 травня, відбулися три матчі.

ЮКСА здобула три очки у матчі з Тростянцем, впритул наблизившись до Першої ліги.

ЮКСА — Тростянець 4:0

Голи: Харченко, 19, Геррейру, 25, М. Фого, 53, Гоуларт, 85

Вилучення: Ховайко (ЮКСА), 79

Звягель вирвав перемогу над Скалою 1911 у компенсований час. Колектив Юрія Вірта гратиме у плей-оф за підвищення.

Звягель — Скала 1911 1:0

Гол: Кисленко, 90+3

Вилучення: Николишин (Скала 1911), 90

Дружба поділила очки з Рухом-2 і тепер потребує здобуття трьох залікових балів у виїзному матчі проти Скали 1911, щоб встигнути обійти ЮКСА в турнірній таблиці.

Дружба — Рух-2 1:1

Голи: Недоля, 53 (пен.) — Музичук, 87