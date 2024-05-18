Украина: Вторая лига

Завершилися ще два поєдинки 29 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять дев'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 18 травня, відбулися два матчі.

Карпати-2 впоралися з Кудрівкою на виїзді та обійшли її у турнірній таблиці.

Кудрівка — Карпати-2 1:2

Голи: Волошин, 58 — Ломницький, 42, Шах, 48

Вилучення: Здоренко (Кудрівка), 65 (друга жовта картка)

Локомотив розгромив Кремінь-2, перервавши свою невдалу серію, яка налічувала чотири поспіль виїзні зустрічі без перемог.

Кремінь-2 — Локомотив 0:3

Голи: Поліщук, 11, Мордас, 24, Каранга, 87

Додамо, що вчора, 17 травня, Реал Фарма зазнала розгромної домашньої поразки від вінницької Ниви.

Реал Фарма — Нива (Вінниця) 0:4

Голи: Рогульський, 28, Ничипоренко, 65, Загорулько, 80, Петленко, 85

Завтра, 19 травня, мають відбутися ще три поєдинки турніру.