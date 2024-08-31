Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів у рамках четвертого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль Полісся розгромив Вільхівці з рахунком 5:0. У складі житомирської команди голами відзначилися Дьє-Мерсі, Владислав Мезенцев, Артем Корж та Габріель, який оформив дубль.

При цьому, на першій компенсованій хвилині Олександр Іванов не реалізував пенальті, як і Михайло Шестаков у складі господарів поля на 79 хвилині.

Вільхівці — Полісся-2 0:5
Голи: Габріель, 6, 37, Дьє-Мерсі, 43, Мезенцев, 83, Корж, 90+1.

На 79 хвилині Михайло Шестаков (Вільхівці) не реалізував пенальті.

На 90+1 хвилині Олександр Іванов (Полісся-2) не реалізував пенальті.

У другій зустрічі дубль львівського Руху був сильнішим за Скалу 1911 з рахунком 3:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Кевіна Цюрпалевича-Семочка та Андрія Кітели, який оформив дубль, забивши один із голів із пенальті.

Скала 1911 — Рух-2 0:3
Голи: Цюрпалевич-Семочко, 21, Кітела, 15, 66 (пен).

Група А
1 Пробій 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Полісся-2 4 3 0 1 13 6 7 9
3 Скала 1911 4 2 1 1 4 3 1 7
4 Куликів-Білка 3 2 0 1 7 3 4 6
5 Вільхівці 4 2 0 2 5 6 -1 6
6 Рух-2 Львів 4 1 1 2 7 7 0 4
7 Нива-2 Тернопіль 3 1 1 1 2 6 -4 4
8 Ревера 1908 3 1 0 2 4 5 -1 3
9 Ужгород 3 0 1 2 3 8 -5 1
10 Реал Фарма 3 0 0 3 0 8 -8 0

Група Б

У першій грі Гірник-Спорт у гостях мінімально обіграв Чайку завдяки єдиному голу у виконанні В'ячеслава Студенка.

Чайка — Гірник-Спорт 0:1
Гол: Студенко, 75.

У другій зустрічі Чернігів та київський Локомотив поділили очки, закінчивши матч внічию – 1:1. На гол Івана Романчука у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Анатолія Романченка.

Чернігів — Локомотив 1:1
Голи: Романченко, 62 — Романчук, 29.

Насамкінець дубль Колоса обіграв вінницьку Ниву з рахунком 2:1. Перемогу команді з Ковалівки принесли Дмитро Березка та Артем Недоля, які забили у компенсований час до другого тайму. Єдиний гол гостей на рахунку Артура Петленка.

Колос-2 — Нива 2:1
Голи: Березка, 90+4, Недоля, 90+6 — Петленко, 79.

Група Б
1 Колос-2 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Чернігів 4 2 2 0 11 4 7 8
3 Олександрія-2 3 2 1 0 6 3 3 7
4 Ворскла-2 3 2 0 1 5 4 1 6
5 Тростянець 3 1 1 1 4 2 2 4
6 Нива Вінниця 4 1 1 2 2 4 -2 4
7 Чайка 4 0 3 1 1 2 -1 3
8 Гірник-Спорт 4 1 0 3 3 6 -3 3
9 Локомотив Київ 4 0 2 2 6 9 -3 2
10 Металіст 1925-2 3 0 1 2 3 12 -9 1