Відбулася низка матчів Другої ліги України.
ФК Рух
31 серпня 2024, 19:23
Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів у рамках четвертого туру Другої ліги України.
Група А
У першому матчі дубль Полісся розгромив Вільхівці з рахунком 5:0. У складі житомирської команди голами відзначилися Дьє-Мерсі, Владислав Мезенцев, Артем Корж та Габріель, який оформив дубль.
При цьому, на першій компенсованій хвилині Олександр Іванов не реалізував пенальті, як і Михайло Шестаков у складі господарів поля на 79 хвилині.
Вільхівці — Полісся-2 0:5
Голи: Габріель, 6, 37, Дьє-Мерсі, 43, Мезенцев, 83, Корж, 90+1.
На 79 хвилині Михайло Шестаков (Вільхівці) не реалізував пенальті.
На 90+1 хвилині Олександр Іванов (Полісся-2) не реалізував пенальті.
У другій зустрічі дубль львівського Руху був сильнішим за Скалу 1911 з рахунком 3:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Кевіна Цюрпалевича-Семочка та Андрія Кітели, який оформив дубль, забивши один із голів із пенальті.
Скала 1911 — Рух-2 0:3
Голи: Цюрпалевич-Семочко, 21, Кітела, 15, 66 (пен).
|Група А
|1
|
|Пробій
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|
|Полісся-2
|4
|3
|0
|1
|13
|6
|7
|9
|3
|
|Скала 1911
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|4
|
|Куликів-Білка
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|4
|6
|5
|
|Вільхівці
|4
|2
|0
|2
|5
|6
|-1
|6
|6
|
|Рух-2 Львів
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
|7
|
|Нива-2 Тернопіль
|3
|1
|1
|1
|2
|6
|-4
|4
|8
|
|Ревера 1908
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|9
|
|Ужгород
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|10
|
|Реал Фарма
|3
|0
|0
|3
|0
|8
|-8
|0
Група Б
У першій грі Гірник-Спорт у гостях мінімально обіграв Чайку завдяки єдиному голу у виконанні В'ячеслава Студенка.
Чайка — Гірник-Спорт 0:1
Гол: Студенко, 75.
У другій зустрічі Чернігів та київський Локомотив поділили очки, закінчивши матч внічию – 1:1. На гол Івана Романчука у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Анатолія Романченка.
Чернігів — Локомотив 1:1
Голи: Романченко, 62 — Романчук, 29.
Насамкінець дубль Колоса обіграв вінницьку Ниву з рахунком 2:1. Перемогу команді з Ковалівки принесли Дмитро Березка та Артем Недоля, які забили у компенсований час до другого тайму. Єдиний гол гостей на рахунку Артура Петленка.
Колос-2 — Нива 2:1
Голи: Березка, 90+4, Недоля, 90+6 — Петленко, 79.
|Група Б
|1
|
|Колос-2
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|2
|
|Чернігів
|4
|2
|2
|0
|11
|4
|7
|8
|3
|
|Олександрія-2
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|4
|
|Ворскла-2
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|5
|
|Тростянець
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|4
|6
|
|Нива Вінниця
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|7
|
|Чайка
|4
|0
|3
|1
|1
|2
|-1
|3
|8
|
|Гірник-Спорт
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|-3
|3
|9
|
|Локомотив Київ
|4
|0
|2
|2
|6
|9
|-3
|2
|10
|
|Металіст 1925-2
|3
|0
|1
|2
|3
|12
|-9
|1