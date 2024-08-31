Украина: Вторая лига

Відбулася низка матчів Другої ліги України.

Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів у рамках четвертого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль Полісся розгромив Вільхівці з рахунком 5:0. У складі житомирської команди голами відзначилися Дьє-Мерсі, Владислав Мезенцев, Артем Корж та Габріель, який оформив дубль.

При цьому, на першій компенсованій хвилині Олександр Іванов не реалізував пенальті, як і Михайло Шестаков у складі господарів поля на 79 хвилині.

Вільхівці — Полісся-2 0:5

Голи: Габріель, 6, 37, Дьє-Мерсі, 43, Мезенцев, 83, Корж, 90+1.

На 79 хвилині Михайло Шестаков (Вільхівці) не реалізував пенальті.

На 90+1 хвилині Олександр Іванов (Полісся-2) не реалізував пенальті.

У другій зустрічі дубль львівського Руху був сильнішим за Скалу 1911 з рахунком 3:0. Перемогу львів'янам забезпечили голи Кевіна Цюрпалевича-Семочка та Андрія Кітели, який оформив дубль, забивши один із голів із пенальті.

Скала 1911 — Рух-2 0:3

Голи: Цюрпалевич-Семочко, 21, Кітела, 15, 66 (пен).

Група А 1 Пробій 3 3 0 0 8 1 7 9 2 Полісся-2 4 3 0 1 13 6 7 9 3 Скала 1911 4 2 1 1 4 3 1 7 4 Куликів-Білка 3 2 0 1 7 3 4 6 5 Вільхівці 4 2 0 2 5 6 -1 6 6 Рух-2 Львів 4 1 1 2 7 7 0 4 7 Нива-2 Тернопіль 3 1 1 1 2 6 -4 4 8 Ревера 1908 3 1 0 2 4 5 -1 3 9 Ужгород 3 0 1 2 3 8 -5 1 10 Реал Фарма 3 0 0 3 0 8 -8 0

Група Б

У першій грі Гірник-Спорт у гостях мінімально обіграв Чайку завдяки єдиному голу у виконанні В'ячеслава Студенка.

Чайка — Гірник-Спорт 0:1

Гол: Студенко, 75.

У другій зустрічі Чернігів та київський Локомотив поділили очки, закінчивши матч внічию – 1:1. На гол Івана Романчука у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Анатолія Романченка.

Чернігів — Локомотив 1:1

Голи: Романченко, 62 — Романчук, 29.

Насамкінець дубль Колоса обіграв вінницьку Ниву з рахунком 2:1. Перемогу команді з Ковалівки принесли Дмитро Березка та Артем Недоля, які забили у компенсований час до другого тайму. Єдиний гол гостей на рахунку Артура Петленка.

Колос-2 — Нива 2:1

Голи: Березка, 90+4, Недоля, 90+6 — Петленко, 79.