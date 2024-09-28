Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.
ФК Нива Вінниця
28 вересня 2024, 18:02
Сьогодні, 28 вересня, відбулися матчі восьмого туру Другої ліги України.
Група А
У першій грі Полісся-2 у гостях обіграло Реал Фарму з рахунком 2:1. Перемогу житомирській команді забезпечили голи Денієлса Радзенієкса та Дімітара Трайкова. У господарів поля єдиний м'яч забив Сергій Барсуков.
Реал-Фарма — Полісся-2 1:2
Голи: Барсуков, 76 — Радзенієкс, 4, Трайков, 44.
У другому матчі Пробій був сильнішим за Скалу 1911 з рахунком 2:0. Авторами голів став Богдан Оринчак, який вийшов на поле на старті другого тайму та оформив дубль.
Пробій — Скала 1911 2:0
Голи: Оринчак, 59, 64.
У третій зустрічі дубль львівського Руху обіграв дубль тернопільської Ниви з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився Михайло Дзюнь. При цьому тернопільська команда грала у меншості з 35 хвилини після вилучення Олександра Гереги.
Самбір-Нива-2 — Рух-2 0:1
Гол: Дзюнь, 70.
|Група А
|1
|
|Пробій
|8
|5
|1
|2
|15
|6
|9
|16
|2
|
|Полісся-2
|8
|5
|1
|2
|16
|8
|8
|16
|3
|
|Рух-2 Львів
|8
|5
|1
|2
|15
|10
|5
|16
|4
|
|Куликів-Білка
|7
|4
|1
|2
|12
|6
|6
|13
|5
|
|Скала 1911
|8
|3
|2
|3
|6
|6
|0
|11
|6
|
|Вільхівці
|7
|3
|1
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|
|Ужгород
|7
|2
|3
|2
|10
|10
|0
|9
|8
|
|Нива-2 Тернопіль
|8
|2
|2
|4
|6
|11
|-5
|8
|9
|
|Ревера 1908
|7
|2
|0
|5
|7
|14
|-7
|6
|10
|
|Реал Фарма
|8
|1
|0
|7
|3
|17
|-14
|3
Група Б
У першому матчі київський Локомотив впевнено обіграв вінницьку Ниву з рахунком 3:0 завдяки голам у виконанні Івана Романчука, Павла Західного та Романа Захарчука, який зрізав м'яч у свої ворота.
Локомотив — Нива 3:0
Голи: Захарчук, 19 (автогол), Романчук, 58, Західний, 90+1.
Насамкінець Гірник-Спорт та Тростянець переможця не виявили. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Гірник-Спорт — Тростянець 0:0
|Група Б
|1
|
|Колос-2
|6
|5
|1
|0
|11
|2
|9
|16
|2
|
|Чернігів
|7
|4
|3
|0
|13
|4
|9
|15
|3
|
|Гірник-Спорт
|8
|4
|1
|3
|9
|8
|1
|13
|4
|
|Локомотив Київ
|8
|3
|2
|3
|14
|12
|2
|11
|5
|
|Олександрія-2
|7
|3
|2
|2
|11
|10
|1
|11
|6
|
|Ворскла-2
|7
|3
|0
|4
|8
|11
|-3
|9
|7
|
|Тростянець
|7
|1
|5
|1
|7
|5
|2
|8
|8
|
|Чайка
|7
|1
|4
|2
|4
|6
|-2
|7
|9
|
|Нива Вінниця
|8
|1
|1
|6
|3
|12
|-9
|4
|10
|
|Металіст 1925-2
|7
|1
|1
|5
|11
|21
|-10
|4