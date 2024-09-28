Украина: Вторая лига

Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.

Сьогодні, 28 вересня, відбулися матчі восьмого туру Другої ліги України.

Група А

У першій грі Полісся-2 у гостях обіграло Реал Фарму з рахунком 2:1. Перемогу житомирській команді забезпечили голи Денієлса Радзенієкса та Дімітара Трайкова. У господарів поля єдиний м'яч забив Сергій Барсуков.

Реал-Фарма — Полісся-2 1:2

Голи: Барсуков, 76 — Радзенієкс, 4, Трайков, 44.

У другому матчі Пробій був сильнішим за Скалу 1911 з рахунком 2:0. Авторами голів став Богдан Оринчак, який вийшов на поле на старті другого тайму та оформив дубль.

Пробій — Скала 1911 2:0

Голи: Оринчак, 59, 64.

У третій зустрічі дубль львівського Руху обіграв дубль тернопільської Ниви з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився Михайло Дзюнь. При цьому тернопільська команда грала у меншості з 35 хвилини після вилучення Олександра Гереги.

Самбір-Нива-2 — Рух-2 0:1

Гол: Дзюнь, 70.

Група А 1 Пробій 8 5 1 2 15 6 9 16 2 Полісся-2 8 5 1 2 16 8 8 16 3 Рух-2 Львів 8 5 1 2 15 10 5 16 4 Куликів-Білка 7 4 1 2 12 6 6 13 5 Скала 1911 8 3 2 3 6 6 0 11 6 Вільхівці 7 3 1 3 8 10 -2 10 7 Ужгород 7 2 3 2 10 10 0 9 8 Нива-2 Тернопіль 8 2 2 4 6 11 -5 8 9 Ревера 1908 7 2 0 5 7 14 -7 6 10 Реал Фарма 8 1 0 7 3 17 -14 3

Група Б

У першому матчі київський Локомотив впевнено обіграв вінницьку Ниву з рахунком 3:0 завдяки голам у виконанні Івана Романчука, Павла Західного та Романа Захарчука, який зрізав м'яч у свої ворота.

Локомотив — Нива 3:0

Голи: Захарчук, 19 (автогол), Романчук, 58, Західний, 90+1.

Насамкінець Гірник-Спорт та Тростянець переможця не виявили. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Гірник-Спорт — Тростянець 0:0