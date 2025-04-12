Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.

Сьогодні, 12 квітня, пройшла низка матчів 13 туру Другої ліги України.

У першому матчі Пробій у гостях обіграв Куликів-Білку з рахунком 3:1. Перемогу гостям забезпечили голи у виконанні Харука, Радульського та Сікача. У господарів поля єдиний м'яч забив Кос.

Куликів-Білка — Пробій 1:3

Голи: Кос, 1 — Харук, 26, Радульський, 30, Сікач, 55.

У другій грі Ужгород на своєму полі розібрався з Реверою 1908 з рахунком 2:0. Авторами голів стали Коваленко та Мориляк.

Ужгород — Ревера 1908 2:0

Голи: Коваленко, 66, Мориляк, 90+7.

У третій зустрічі Гірник-Спорт здобув вольову перемогу над Чайкою з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Савчука, але потім у другому таймі перемогу Гірнику забезпечили Студенко та Дмитрієв.

Гірник-Спорт — Чайка 2:1

Голи: Студенко, 70, Дмитрієв, 82 — Савчук, 9.

Насамкінець Нива на своєму полі обіграла дубль Колоса з рахунком 2:0. Перемогу вінницькій команді принесли результативні удари Чигура та Мельника, який реалізував пенальті.

Нива Вінниця — Колос-2 2:0

Голи: Чигур, 7, Мельник, 61 (пен).