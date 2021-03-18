ЧМ-2022. Отбор

Матч со сборной Франции пройдет на территории нашего соперника 24 марта.

Сборная Франции опубликовала список футболистов, которые смогут помочь национальной команде в стартовых матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Уже накануне стало известно, что в заявку не попадет защитник Лейпцига Дайот Упамекано, у которого мышечное повреждение.

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам включил в свой список 26 игроков:

Вратари: Альфонс Ареола (Фулхэм), Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель).

Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Ленгле (Барселона), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – Реал), Курт Зума (Челси).

Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – Тоттенхэм), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриен Рабио (Ювентус).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер (Монако), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – Барселона), Оливье Жиру (Челси), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, стартовый матч отбора ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины состоится 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

После поединка с командой Андрея Шевченко французы сыграют матчи против Казахстана (28 марта) и Боснии и Герцоговины (31 марта).

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