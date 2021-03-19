ЧМ-2022. Отбор

Роберто Манчини объявил заявку "скуадры адзурры" на отборочные матчи ЧМ-2022.

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини назвал 38 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 в марте — сообщил официальный Твиттер сборной Италии.

Обращает на себя внимание один из двух потенциальных дебютантов "скуадры адзурры" – капитан Аталанты 30-летний Рафаэль Толой, причем не только возрастом, а и тем, что защитник является бразильцем по национальности.

Толой выступал за Гойяс и Сан-Паулу, а затем после аренды в Роме перебрался в Аталанту в 2015 году.

Еще одним новичком команды Манчини является 26-летний форвард Специи Маттео Риччи.

Италия сыграет в группе С против Северной Ирландии (25 марта), Болгарии (28 марта) и Литвы (31 марта).

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