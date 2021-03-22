ЧМ-2022. Отбор
Чешская сборная на ближайшие матчи лишилась одного из своих основных полузащитников.
Алекс Крал, Getty Images
22 марта 2021, 18:43
Полузащитник московского Спартака Алекс Крал не сможет помочь сборной Чехии в стартовых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года из-за травмы.
"К сожалению, из-за травмы я пропущу матчи сборной. Остаюсь в Москве для скорейшего восстановления. Удачи в квалификации, парни!", — написал Крал в своем твиттере.
В нынешнем сезоне Крал провел 24 поединка, в которых отметился четырьмя ассистами. В составе национальной команды у него 16 матчей и два забитых мяча.
Напомним, что в конце марта сборная Чехии сыграет против Эстонии, Бельгии и Уэльса.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.