ЧМ-2022. Отбор

Чешская сборная на ближайшие матчи лишилась одного из своих основных полузащитников.

Полузащитник московского Спартака Алекс Крал не сможет помочь сборной Чехии в стартовых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года из-за травмы.

"К сожалению, из-за травмы я пропущу матчи сборной. Остаюсь в Москве для скорейшего восстановления. Удачи в квалификации, парни!", — написал Крал в своем твиттере.

В нынешнем сезоне Крал провел 24 поединка, в которых отметился четырьмя ассистами. В составе национальной команды у него 16 матчей и два забитых мяча.

Напомним, что в конце марта сборная Чехии сыграет против Эстонии, Бельгии и Уэльса.

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