ЧМ-2022. Отбор

Александр обновил рекорд национальной команды.

Сборная Украины отправится в гости к Франции, где проведет своей первый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Нашу национальную команду с капитанской повязкой на плече на поле выведет Александр Зинченко в возрасте 24 лет и 98 дней.

Полузащитник, таким образом, станет самым молодым капитаном сборной Украины в ее истории, обойдя в этом списке Анатолия Тимощука, который выводил команду на поле в 25-летнем возрасте.

Отметим, что после экс-полузащитника Волыни, Шахтера и Баварии в списке расположились Олег Лужный, Андрей Шевченко и Юрий Максимов.

В составе сборной Украины Зинченко провел 35 поединков, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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