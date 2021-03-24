ЧМ-2022. Отбор

Хавбек Манчестер Сити станет 29-м капитаном в истории сборной Украины.

Новым капитаном сборной Украины в стартовом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции будет полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Таким образом, хавбек "горожан" может стать 29-м игроком, который выводил нашу национальную команду на матч с капитанской повязкой.

В составе сборной Украины Зинченко провел 35 поединков, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее французская газета L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины.

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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