ЧМ-2022. Отбор

Специалист эмоционально отреагировал на вопросы от прессы.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от сборной Турции в рамках отбора к ЧМ-2022 (4:2).

"Мы совершили очень много ошибок, но владели мячом в первом тайме. Играть нам также следует намного быстрее. Но я не пойму, мне что, сесть и расплакаться?

Это поражение, безусловно, удар по нашей команде. Сейчас стоит как можно быстрее переключиться. Это всего лишь первая игра, а впереди еще девять", — цитирует де Бура Telegraaf.

Отметим, что в поединке против сборной Нидерландов Бурак Йылмаз оформил первый хет-трик за пять лет.

Видео голов и обзор матча Турция — Нидерланды можно смотреть на Football.ua.

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