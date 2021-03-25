ЧМ-2022. Отбор
Специалист эмоционально отреагировал на вопросы от прессы.
Франк де Бур, getty images
25 марта 2021, 01:56
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от сборной Турции в рамках отбора к ЧМ-2022 (4:2).
"Мы совершили очень много ошибок, но владели мячом в первом тайме. Играть нам также следует намного быстрее. Но я не пойму, мне что, сесть и расплакаться?
Это поражение, безусловно, удар по нашей команде. Сейчас стоит как можно быстрее переключиться. Это всего лишь первая игра, а впереди еще девять", — цитирует де Бура Telegraaf.
Отметим, что в поединке против сборной Нидерландов Бурак Йылмаз оформил первый хет-трик за пять лет.
Видео голов и обзор матча Турция — Нидерланды можно смотреть на Football.ua.
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