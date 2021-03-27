ЧМ-2022. Отбор

Все трое футболистов пропустят матчи против Болгарии и Литвы.

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающие Франческо Капуто и Доменико Берарди не смогут помочь сборной Италии в двух оставшихся мартовских матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, все трое футболистов покинули расположение национальной команды и вернулись в свои клубы.

Здоровьем Кьеллини решили не рисковать в виду недавних повреждений, а у двоих форвардов травмы. У Берарди мышечная травма после матча против Северной Ирландии (2:0), а Капуто прибыл в сборную с небольшим повреждением и его состояние не улучшилось.

Завтра, 28 марта, сборная Италии сыграет выездной матч против Болгарии, а 31 марта подопечные Роберто Манчини сыграют в гостях с Литвой.

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