ЧМ-2022. Отбор

Нападающий ПСЖ возвращается в Париж из-за переутомления.

Нападающий ПСЖ Мойзе Кин не сможет помочь сборной Италии в стартовых матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

У 21-летнего форварда повышенная усталость и поэтому тренерский штаб во главе с Роберто Манчини принял решение отправить футболиста в расположение ПСЖ.

Таким образом, Кин пропустит матчи сборной Италии против Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

В нынешнем сезоне Кин провел 29 поединков в составе парижан, в которых забил 15 голов и отдал один ассист.

Первый матч команда Роберто Манчини сыграет завтра, 25 марта, против Северной Ирландии. Начало встречи — в 21:45.

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