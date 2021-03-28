ЧМ-2022. Отбор
Защитник Чарльтона первым провел 100 поединков в футболке национальной команды.
Кристофер Гантер, twitter.com/Squawka
28 марта 2021, 09:17
Вчера, 27 марта, прошел товарищеский поединок между сборными Уэльса и Мексики, который завершился минимальной победой валлийцев со счетом 1:0 благодаря голу в исполнении Киффера Мура.
В этом матче в стартовом составе Уэльса на поле вышел защитник Чарльтона Кристофер Гантер, для которого этот матч стал 100-м в футболке национальной команды.
По информации Squawka Football, Гантер стал первым футболистом в истории национальной команды Уэльса, который смог добраться до отметки в 100 матчей за сборную.
Напомним, в стартовом матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Уэльса проиграла Бельгии (1:3).
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