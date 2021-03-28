ЧМ-2022. Отбор

Защитник Чарльтона первым провел 100 поединков в футболке национальной команды.

Вчера, 27 марта, прошел товарищеский поединок между сборными Уэльса и Мексики, который завершился минимальной победой валлийцев со счетом 1:0 благодаря голу в исполнении Киффера Мура.

В этом матче в стартовом составе Уэльса на поле вышел защитник Чарльтона Кристофер Гантер, для которого этот матч стал 100-м в футболке национальной команды.

По информации Squawka Football, Гантер стал первым футболистом в истории национальной команды Уэльса, который смог добраться до отметки в 100 матчей за сборную.

Напомним, в стартовом матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Уэльса проиграла Бельгии (1:3).

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