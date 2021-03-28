ЧМ-2022. Отбор

Хорватский полузащитник не стал скрывать своих эмоций.

Домашнее противостояние сборной Хорватии против Кипра в рамках второго тура группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 навсегда останется в памяти у полузащитника Луки Модрича, которому удалось побить рекорд Дарио Срна по количеству матчей за национальную команду.

Хорватия — Кипр 1:0 Видео гола и обзор матча

Победа над киприотами (1:0), а также достижение представителя мадридского Реала были прекрасными поводами для того, чтобы сборная Хорватии собралась за ужином на своей тренировочной базе, и провела чествование новоиспеченного рекордсмена.

Модрич был прият но растроган подобным вниманием со стороны партнеров по сборной, поэтому не стал скрывать своих эмоций.

35-летний исполнитель дебютировал в составе главной команды своей страны 1 марта 2006 года, и за 135 матчей международной карьеры сумел оформить 16 забитых мячей.

Увеличить показатель проведенных игр за сборную Хорватии Лука может получить шанс во время домашней встречи против Мальты, которая завершит мартовский сбор для "клетчатых".