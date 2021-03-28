ЧМ-2022. Отбор
Маттейс Де Лигт в свою очередь побил достижение Рафаэля ван дер Варта.
Райан Бабель, Getty Images
28 марта 2021, 13:59
Вчера, 27 марта, прошел матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Нидерландов обыграла Латвию (2:0).
В этом матче на замену вышел форвард Галатасарая Райан Бабель, который благодаря этому установил новый рекорд по длительности выступлений за сборную Нидерландов.
По информации OptaJohan, с момента дебюта нападающего в футболке национальной команды прошло уже 16 лет и 1 день, что позволило ему опередить предыдущий рекорд по длительности выступлений за сборную в исполнении Мика Клавана, который установил его в 1965 году. К слову, на счету Бабеля 68 матчей за сборную, в которых он забил 10 голов и отдал 9 ассистов.
Также особым достижением отметился Маттейс де Лигт, который провел свой 25 матч в составе сборной Нидерландов. Благодаря этому он занял третье место в списке самых молодых футболистов национальной команды, которые добрались до отметки в 25 игр.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов стала первой европейской национальной командой, которая забила 300 голов в отборочных этапах ЧМ.