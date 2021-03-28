Вчера, 27 марта, прошел поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Нидерландов уверенно обыграла Латвию со счетом 2:0.

По информации пресс-службы ФИФА, второй забитый мяч голландской сборной в исполнении Люка де Йонга стал 300-м для национальной команды в отборочных матчах чемпионатов мира.

Таким образом, Нидерланды — первая европейская сборная, которая достигла подобной отметки.

Видеообзор матча Нидерланды — Латвия можно посмотреть на Football.ua.

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