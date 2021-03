Вчера, 27 марта, прошел поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Нидерландов уверенно обыграла Латвию со счетом 2:0.

По информации пресс-службы ФИФА, второй забитый мяч голландской сборной в исполнении Люка де Йонга стал 300-м для национальной команды в отборочных матчах чемпионатов мира.

🇳🇱 Luuk de Jong makes the Netherlands the first European country to score 300 goals in #WCQ. Keep up with the action 👇https://t.co/P6Ljw6S7HR pic.twitter.com/N37cb4TJKZ