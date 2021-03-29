ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка чемпионата мира 2022 года.
Дания - Молдова, Getty Images
29 марта 2021, 08:18
В матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Дании прошлась катком по Молдове, отправив в ворота гостей восемь безответных мячей.
Практически, да и фактически, положительный результат для датчан был добыт еще по итогам первого тайма, когда Дамсгорд оформил дубль, а его усилия подкрепили Дольберг, Ларсен и Йенсен. Во второй половине матча Дольберг оформил дубль, а в концовке встречи отметились Сков и Ингвартсен.
Видео голов и обзор матча:
Дания - Молдова 8:0
Гол: Дольберг, 19, 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 82, Ингвартсен, 90
Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Ларсен (Кьер, 78), Бойлесен, Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йонссон, 65), Дамсгорд, Йенсен (Ингвартсен, 78), Ольсен (Сков, 46), Дольберг.
Молдова: Намашко, Епуряну, Армаш, Рябчук, Архирий (Болохан, 46), Ионицэ, Раца, Карп (Кожокарь, 54), Николэеску (Домашкан, 75), Плэтикэ (Йосипой, 54), Антонюк (Жардан, 46).
Предупреждение: Карп (18).