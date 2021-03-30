ЧМ-2022. Отбор
Илья Несторовски оскорбительно отпраздновал свой гол в матче против Лихтенштейна.
twitter.com/ffmmkd
30 марта 2021, 10:23
Нападающий Удинезе Илья Несторовски не сможет помочь сборной Северной Македонии в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Германии. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной федерации Северной Македонии.
31-летнего нападающего исключили из команды за оскорбительные слова, которые он сказал на камеру во время празднования забитого мяча в ворота Лихтенштейна (5:0). Сам футболист впоследствии заявил, что адресовал свои слова тем, кто угрожал его семье.
"Прежде всего, я рад, что он извинился и дал свое объяснение, почему он это сделал. Однако такое поведение члена национальной команды не может оставаться несанкционированным, поэтому он пропустит следующий матч против Германии", — сказал наставник сборной Игор Ангелоски.
Поединок Германия — Северная Македония состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.
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