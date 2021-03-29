ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка чемпионата мира 2022 года.

В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Северной Македонии разгромила Лихтенштейн со счетом 5:0.

Уже на седьмой минуте Барди вывел хозяев вперед, после чего за три минуты в период с 51 по 54 Трайковски оформил дубль. Последние два результативные удары записаны в актив Элмаса и Несторовски.

Видео голов и обзор матча:

Северная Македония — Лихтенштейн 5:0

Голы: Барди, 7, Трайковски, 51, 54, Элмас, 62, Несторовски, 82