ЧМ-2022. Отбор

Защитник Манчестер Юнайтед пропустит товарищеский матч против Эстонии.

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф покинул расположение сборной Швеции по личным причинам, сообщает Goal.com.

Таким образом, 26-летний швед пропустит ближайший товарищеский поединок против Эстонии.

До этого Линделеф провел две встречи в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Грузии (1:0) и Косово (3:0).

Футболист вернется в расположение МЮ, где затем продолжит подготовку к ближайшему матчу "красных дьяволов" против Брайтона. Эта игра состоится 4 апреля.

Спарринг между сборными Швеции и Эстонии пройдет 31 марта в 18:45 по киевскому времени.

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