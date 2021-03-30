ЧМ-2022. Отбор
Футболист пропустит матч отбора на ЧМ-2022.
Евгений Коноплянка, УАФ
30 марта 2021, 17:55
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка не сможет принять участие в поединка отбора на чемпионат мира-2020 против Казахстана.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции заявил, что Коноплянка получил травму на тренировке.
Пока неизвестны степень травмы футболиста и сроки восстановления. В играх против сборных Франции и Финляндии игрок участия не принимал.
В текущем сезоне на его счету 12 матчей за донецкий Шахтер во всех турнирах, в которых голов он не забивал.
Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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