ЧМ-2022. Отбор

Футболист пропустит матч отбора на ЧМ-2022.

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка не сможет принять участие в поединка отбора на чемпионат мира-2020 против Казахстана.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции заявил, что Коноплянка получил травму на тренировке.

Пока неизвестны степень травмы футболиста и сроки восстановления. В играх против сборных Франции и Финляндии игрок участия не принимал.

В текущем сезоне на его счету 12 матчей за донецкий Шахтер во всех турнирах, в которых голов он не забивал.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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