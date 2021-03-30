ЧМ-2022. Отбор

"Сине-желтые" продолжают свой путь на чемпионат мира-2022 матчем против казахов.

В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет на своем поле против сборной Казахстана.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Украина — Казахстан будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Предматчевые расклады:

В рамках первого тура отборочного этапа сборная Украины пожаловала в гости к Франции и добыла важнейшую ничью. Во втором туре украинцы упустили победу над Финляндией на последних минутах.

Казахстанцы, в свою очередь, пропускали первый тур, но уже во втором уступили сборной Франции со счетом 0:2.