ЧМ-2022. Отбор
"Сине-желтые" продолжают свой путь на чемпионат мира-2022 матчем против казахов.
Малиновский и Мораес, фото УАФ
30 марта 2021, 17:50
В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет на своем поле против сборной Казахстана.
Где смотреть?
Текстовая онлайн-трансляция поединка Украина — Казахстан будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Предматчевые расклады:
В рамках первого тура отборочного этапа сборная Украины пожаловала в гости к Франции и добыла важнейшую ничью. Во втором туре украинцы упустили победу над Финляндией на последних минутах.
Казахстанцы, в свою очередь, пропускали первый тур, но уже во втором уступили сборной Франции со счетом 0:2.