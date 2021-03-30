ЧМ-2022. Отбор

Наставник национальной команды пообщался с прессой.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы команды в предстоящей игре.

"Мы к каждому сопернику готовимся по-разному. Опробовали две системы, которые работают. Будем выбирать ту, которая будет лучше. Ту, которую команда воспринимает лучше. Казахстан — команда, которая всегда борется до конца. Они играют вторым номером, будет непростой матч. Задача — выиграть команду, которая в Киеве постарается забрать у нас очки.

Легкой игры мы не ждем. Не имеет значение, с какой командой мы играем. Задача — попасть на чемпионат мира. Каждое очко важно. В сегодняшней ситуации с коронавирусом, было бы преступлением проводить встречи игроков с легендами сборной. Мы сдаем тесты каждые 2-3 дня. Доступ к команде ограничен. Есть порядок".

"Что касается Евро-2020, я недавно общался с Роберто Манчини из сборной Италии. Мы пришли к общему выводу, что УЕФА должно дать возможность расширить список игроков, которых мы можем вызвать. Это все в связи с коронавирусом. Это было бы правильное решение.

То, что касается подготовки на Евро-2020, список намного шире, чем количество футболистов, которые приехали на сборы сейчас. Посмотрим, как будут восстанавливаться игроки, которые получили травмы. В следствии формы, в которой перебывают наши игроки, будем делать расширенный список", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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