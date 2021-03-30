ЧМ-2022. Отбор

Команды сойдутся в отборе на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил заявку на матч против сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабасы).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори Ванадзор, Армения), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе).

Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий).

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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