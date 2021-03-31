ЧМ-2022. Отбор

Шведы добыли победу над эстонцами благодаря голу Маркуса Берга.

Сборная Швеции в товарищеском поединке одержала минимальную победу над Эстонией со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит уже на третьей минуте, а его автором стал Маркус Берг.

До этого матча, сборные Швеции и Эстонии провели по два поединка в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В первом матче шведы обыграли Грузию (1:0) и Косово (3:0). Эстония проиграла Чехии (2:6) и Беларуси (2:4).

Видео гола и обзор матча:

Швеция — Эстония 1:0

Гол: Берг, 3.