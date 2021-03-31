ЧМ-2022. Отбор
Шведы добыли победу над эстонцами благодаря голу Маркуса Берга.
Швеция - Эстония, Getty Images
31 марта 2021, 23:14
Сборная Швеции в товарищеском поединке одержала минимальную победу над Эстонией со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в матче был забит уже на третьей минуте, а его автором стал Маркус Берг.
До этого матча, сборные Швеции и Эстонии провели по два поединка в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В первом матче шведы обыграли Грузию (1:0) и Косово (3:0). Эстония проиграла Чехии (2:6) и Беларуси (2:4).
Видео гола и обзор матча:
Швеция — Эстония 1:0
Гол: Берг, 3.