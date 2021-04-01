ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию ключевые моменты поединка отборочного этапа ЧМ-2022.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Дании в гостях разгромила Австрию со счетом 4:0.

В первом тайме голов не было, а вот во втором датчане отгрузили четыре безответных мяча в сетку ворот австрийцев. Дублем отметился Сков Ольсен, а еще по одному голу оформили Мехле и Хойбьерг.

Видео голов и обзор встречи:

Австрия — Дания 0:4

Голы: Сков Ольсен, 58, 74, Мехле, 63, Хойбьерг, 67

Австрия: Шлагер, Ульмер (Фридль, 82), Лайнер, Драгович, Алаба, Шлагер (Кара, 74), Ильзанкер (Лазаро, 65), Баумгартнер, Забитцер, Траунер (Пош, 82), Калайджич (Грбич, 83).

Дания: Шмейхель, Кьер, Мэле, Кристенсен, Васс (Ларсен, 77), Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Нергор, 77), Винд (Андерсен, 65), Поульсен (Ольсен, 55), Брэйтуэйт (Дольберг, 77).