ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Тите одержали пятую победу в пяти матчах отборочной кампании.

В поединке отборочной кампании чемпионата мира 2022 года в Южной Америке сборная Бразилии уверенно обыграла Эквадор со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда Неймар отдал на Ришарлисона, который ворвался в штрафную площадку, после чего мощным ударом поразил ближний угол ворот.

Окончательную точку в матче поставил Неймар, который реализовал пенальти в компенсированное время арбитром. Для бразильского форварда этот забитый мяч стал 65-м в фуболке национальной команды в его 104-м матче.

Сборная Бразилии одержала пятую победу в пяти матчах и набрав 15 очков возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира. В активе Эквадора девять набранных очков и третья строчка.

Бразилия — Эквадор 2:0

Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90+4 (с пенальти).