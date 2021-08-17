ЧМ-2022. Отбор

На защитника Динамо рассчитывают в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022.

Защитник Динамо Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную Польши — сообщил официальный сайт киевлян.

Главный тренер "кадры" Паулу Соуза рассчитывает на Кендзеру в трех сентябрьских матчах отбора чемпионата мира 2022 года.

2 сентября Польша сыграет в Варшаве против Албании, 5 сентября — в Серравалле против Сан-Марино, а 8 сентября, также в Варшаве, против Англии.

Томаш провел за национальную сборную Польши 23 матча, в которых записал на свой счет 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вызов в национальную сборную Мали получил полузащитник Ворсклы Ибрагим Кане.