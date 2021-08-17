ЧМ-2022. Отбор
На защитника Динамо рассчитывают в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022.
Томаш Кендзера, Getty Images
17 августа 2021, 10:38
Защитник Динамо Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную Польши — сообщил официальный сайт киевлян.
Главный тренер "кадры" Паулу Соуза рассчитывает на Кендзеру в трех сентябрьских матчах отбора чемпионата мира 2022 года.
2 сентября Польша сыграет в Варшаве против Албании, 5 сентября — в Серравалле против Сан-Марино, а 8 сентября, также в Варшаве, против Англии.
Томаш провел за национальную сборную Польши 23 матча, в которых записал на свой счет 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что вызов в национальную сборную Мали получил полузащитник Ворсклы Ибрагим Кане.