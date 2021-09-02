ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Дидье Дешама переживают не лучшую серию.

Сборная Франции в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира принимала на своем поле Боснию и Герцеговину, но не смогла набрать три очка.

Как сообщает Opta, французы впервые с 2013 года не смогли выиграть в четырех матчах кряду — Венгрия (1:1), Португалия (2:2), Швейцария (3:3) и Босния и Герцеговина (1:1).

В последний раз такое было, когда сборная Франции не смогла выиграть в пяти матчах подряд.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Франции против Боснии и Герцеговины.