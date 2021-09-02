ЧМ-2022. Отбор

Стас Покатилов выразил возмущение действиями своих защитников в матче против Украины.

Сборная Казахстана отобрала очки у национальной команды Украины в рамках матча четвертого тура отборочного цикла к ЧМ-2022, расписав результативную ничью.

Голкипер казахов Стас Покатилов подвел итоги матча против Украины, посетовав на действия своих защитников в данном матче.

"Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае, так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.

Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное", — сказал Покатилов в комментарии изданию Sports.kz.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Казахстан — Украина.