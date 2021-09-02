ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Казахстана Руслан Валиуллин подвел итоги матча против Украины.

Сборная Казахстана отобрала очки у национальной команды Украины в рамках матча четвертого тура отборочного цикла к ЧМ-2022, расписав результативную ничью.

Форвард казахов Руслан Валиуллин, который отметился дублем в ворота Андрея Пятова, подвел итоги матча против Украины, поблагодарив фанатов за поддержку.

"Игра, вы сами видели, сложилась очень тяжело. Мы пропустили два раза и пришлось отыгрываться. Для меня всегда честь выступать за сборную, тем более, это были мои первые мячи за сборную. Очень приятно, я горд. Хотел бы посвятить их моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Я посвящаю свои мячи моей бабушке. Спасибо всем за поддержку.

Фанаты? - условиях карантина мы играли в чемпионате без болельщиков, было тяжело, не чувствовалась поддержка. Но сегодня, благодаря тому, что были наши болельщики, мы чувствовали эту поддержку, они нам задавали импульс, вдохновляли нас идти вперед и не отступать. Поэтому мы играли до конца. Из-за этого мы вырвали ничью в конце матча. Это их заслуга тоже", — сказал Валиуллин изданию Sports.kz

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Казахстан — Украина.