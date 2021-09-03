ЧМ-2022. Отбор

Команда Роберто Манчини находится на пороге нового достижения.

В рамках отборочного цикла к чемпионат миру-2022 в Катаре сборная Италии принимала на своем поле Болгарию и сыграла вничью со счетом 1:1.

Благодаря данному результату итальянцы продлили свою беспроигрышную серию до 35 поединков, сообщает Opta.

Ранее 35 игр без поражений удавалось провести сборной Испании — в 2007-2009 годах, а Бразилия в 1993-1996 годах не уступала в 36 играх кряду.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных после гола в ворота Ирландии.