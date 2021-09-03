ЧМ-2022. Отбор
Команда Роберто Манчини находится на пороге нового достижения.
Италия - Болгария, фото getty images
03 сентября 2021, 01:43
В рамках отборочного цикла к чемпионат миру-2022 в Катаре сборная Италии принимала на своем поле Болгарию и сыграла вничью со счетом 1:1.
Благодаря данному результату итальянцы продлили свою беспроигрышную серию до 35 поединков, сообщает Opta.
Ранее 35 игр без поражений удавалось провести сборной Испании — в 2007-2009 годах, а Бразилия в 1993-1996 годах не уступала в 36 играх кряду.
Напомним, что ранее Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных после гола в ворота Ирландии.