ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги ничейного матча против национальной команды Болгарии.

Сборная Италии неожиданно оступилась, потеряв очки в матче против национальной команды Болгарии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Капитан национальной команды Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему не удалось добить победу.

Тяжелая игра. Мы знали, что они будут глубоко и хорошо обороняться. Мы создали достаточно моментов для победы, но действовали слишком неаккуратно и торопливо в завершающей стадии.

Мы должны побеждать в каждом матче, но в целом провели сегодня хорошую игру. Во втором тайме мы не позволили сопернику ни разу пробить по нашим воротам, а их голкипер сделал несколько классных сэйвов.Теперь нужно выигрывать в Швейцарии", — цитирует защитника Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Болгария.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных туров Италия возглавляет группу C, имея в своем активе 10 турнирных пунктов. Болгария занимает четвертое место в отборочной группе, сумев набрать лишь два пункта.

Напомним, подопечные Роберто Манчини следующий матч проведут в воскресение, 5 сентября, против Швейцарии. Болгария в этот же день встретиться с национальной командой Литвы.