ЧМ-2022. Отбор

Специалист рассказал о предстоящей игре в отборе на ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящую игру против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Есть кому заменить Зинченко, который перебрал карточки. Кем? Завтра увидите. После игры с Казахстаном сказал ребятам, что все впереди и нужно обыгрывать Францию.

Что касается Яремчука, то он себя хорошо чувствует. Он готов с Францией играть в полную силу. Степаненко, Зубков и Харатин смогут выйти с первых минут. Общался с Тарасом, он себя хорошо чувствует и будет играть. Харатин и Зубков также в хорошем настроении.

Много стрел в сторону Караваева полетело после Казахстана. Но это футбол, все ошибаются. Цепь ошибок приводят к взятию ворота. Все бывает в футболе, команда ему помогла отойти. Двигаемся дальше".

"Чувствую разницу между молодежной сборной и основной. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом. Опытные ребята мне очень помогают. Пока тяжеловато, но все идет своим чередом.

Не хватает нам свежести. Сейчас УПЛ идет. Было очень тяжело приспособиться к синтетике в Казахстане. Первый тайм понравился, второй — подсели после 70 минуты. Я заметил, что усталость сказалась", — сказал Петраков.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.