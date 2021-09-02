ЧМ-2022. Отбор

Украинский полузащитник не поможет команде в важной игре с Францией.

В пятом туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Украины примет на своем поле Францию.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Александр Петраков не сможет рассчитывать на Виталия Буяльского, который уже покинул расположение сборной.

Полузащитник киевского Динамо получил повреждение сухожилия приводящей мышцы в матче с Казахстаном.

Отметим, что матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Франции лишилась одного из лидеров — Килиана Мбаппе, который получил травму в игре с Боснией и Герцеговиной.