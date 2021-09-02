ЧМ-2022. Отбор

Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

После четырех ничьих в первых четырех турах, сборная Украины теперь в каждом матче должна играть только на победу, в том числе и в поединке против Франции.

С единоличным лидером группы D подопечные Александра Петракова, не удержавшие победу в Казахстане, встретятся в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 4 сентября.

Следить за событиями поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина — Франция: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Сборная Украины уже встречалась с Францией в первом туре на выезде. Поединок завершился со счетом 1:1.