ЧМ-2022. Отбор
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Франция - Украина 1:1, Getty Images
02 сентября 2021, 18:45
После четырех ничьих в первых четырех турах, сборная Украины теперь в каждом матче должна играть только на победу, в том числе и в поединке против Франции.
С единоличным лидером группы D подопечные Александра Петракова, не удержавшие победу в Казахстане, встретятся в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 4 сентября.
Следить за событиями поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
Украина — Франция: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
Сборная Украины уже встречалась с Францией в первом туре на выезде. Поединок завершился со счетом 1:1.