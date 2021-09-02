ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок лидеров группы D.

В пятом туре отборочного турнира чемпионата мира в Катаре-2022 сборная Украины постарается воспользоваться воспользоваться, пожалуй, последним шансом побороться за первое место в группе, обыграв Францию после ничьей в Казахстане.

Компания Parimatch считает фаворитом поединка в Киеве действующих чемпионов мира. Коэффициент на победу Франции составляет 1,61, на победу Украины — 5,80, на ничью — 4,10.

При этом букмекеры считают, что матч не обойдется без забитых мячей. Коэффициент на то, что в поединке не будет голов, составляет 9,80, на то, что будет хотя бы один — 1,03, на то, что забьют обе команды — 2,14.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября в Киеве. Начало в 21:45. Следить за событиями этого поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.