ЧМ-2022. Отбор

Страж ворот сборной — о поединке против Франции.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился своими впечатлениями от предстоящей игры против Франции в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

"Что нам нужно, чтобы обыграть Францию? Такая же поддержка, как в 2013 году. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо.

Я говорил, что закончу карьеру в сборной. Но пообщались с Александром Петраковым, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь".

Также Пятов поднял тему украинского языка в сборной и рассказал о своей физической готовности.

"Говорить на украинском языке - это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого.

Хорошо, что я имел возможность провести 3-4 матча, поэтому чувствую себя хорошо, работаю. Очень рад тренироваться с господином Кернозенко, все хорошо", — сказал Пятов.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.