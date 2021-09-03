ЧМ-2022. Отбор

Футболист рассказал о подготовке к игре с Францией.

Полузащитник сборной Украины и польской Легии Игорь Харатин высказался о ничьей с Казахстаном и рассказал о подготовке к матчу против Франции в отборе на ЧМ-2022.

"Когда я прибыл на первый матч, с Казахстаном, к сожалению, узнал, что надо лететь обратно, на медосмотр в новый клуб — Легию. Было нелегкое путешествие, но я счастлив, ведь все прошло быстро и хорошо. Я очень рад вернуться в сборную. Для меня большая честь — быть здесь, поэтому буду отдавать все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны".

"Сегодняшняя тренировка была очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что именно и показал матч с казахстанцами, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат".

"Кроме того, я с нетерпением ожидаю, когда присоединюсь к варшавской команды. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши. Когда подписывал контракт, поединок с Казахстаном уже шел. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из Легии смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но в дальнейшем ... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, надо держать удар и идти дальше", — сказал Харатин.