ЧМ-2022. Отбор

Украинка будет работать на поединке сборных.

Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль будет работать на матче отбора на ЧМ-2022 Румыния — Лихтенштейн.

На линиях ей будут помогать Марина Стрилецая и Светлана Гришко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух. Арбитр VAR — Евгений Арановский, ассистент арбитра VAR — Виктор Матяш.

Матч Румыния — Лихтенштейн состоится 5 сентября в Бухаресте. Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что команды выступают в группе J. Румыния занимает четвертое место после четырех туров, Лихтенштейн — последний.

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