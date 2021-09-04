ЧМ-2022. Отбор
Украинка будет работать на поединке сборных.
Екатерина Монзуль, УАФ, Фото Владимира Раснера
04 сентября 2021, 20:25
Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль будет работать на матче отбора на ЧМ-2022 Румыния — Лихтенштейн.
На линиях ей будут помогать Марина Стрилецая и Светлана Гришко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух. Арбитр VAR — Евгений Арановский, ассистент арбитра VAR — Виктор Матяш.
Матч Румыния — Лихтенштейн состоится 5 сентября в Бухаресте. Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что команды выступают в группе J. Румыния занимает четвертое место после четырех туров, Лихтенштейн — последний.
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