Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua підбиває підсумку турніру в Канаді, Мексиці й США.

Чемпіонат світу-2026 у Канаді, Мексиці й США завершено. Переможцями 23-го в історії мундіалю стала збірна Іспанії на чолі з Луїсом де ла Фуенте. Для іспанців цей тріумф був другим, тоді як уперше турнір вони виграли в 2010 році, так само здобувши звитягу завдяки єдиному голу в додатковий час.

Football.ua підбиває підсумки ЧС-2026, сьогодні представляючи свою символічну збірну.

ВОРОТАР: Унаї Сімон (Іспанія)

Гравець Атлетіка Більбао вкотре виправдав довіру до нього з боку Луїса де ла Фуенте. Головний тренер Іспанії у своєму розпорядженні також має Давіда Раю, який тричі поспіль виграв Золоту рукавичку АПЛ, але навіть ці регалії не допомогли представникові Арсеналу вибороти право стати 1-м номером збірної.

Протягом ЧС-2026 Сімон побив "сухий" рекорд Вальтера Дзенги й пропустив у восьми матчах тільки один гол, хоча на шляху до здобуття трофея йому протистояли Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе й Ліонель Мессі. Справедливості заради, володар Золотої рукавички турніру багато в чому має завдячувати чотирьом оборонцям Іспанії.

Почесні згадки: Возінья (Кабо-Верде) та Орландо Хіль (Парагвай)

ЗАХИСНИКИ: Педро Порро, Пау Кубарсі, Емерік Лапорт, Марк Кукурелья (всі — Іспанія)

Оборонна ланка іспанців вразила своєю надійністю під час ЧС-2026. Завдяки Порро, Кубарсі, Лапорту й Кукурельї Іспанії приєдналася до двох інших збірних (Італія-1938 і 1982; ФРН-1990), яким теж вдалося виграти мундіаль, не поступаючись у рахунку жодної хвилини.

Педро, ймовірно, остаточно закріпився в статусі основного правого захисника. Марк продемонстрував, чому позицію лівого де ла Фуенте довіряє йому, а не Алехандро Грімальдо. Сплав досвіду Емеріка й молодості Пау в центрі оборони дозволив півзахисникам і нападникам не сильно хвилюватися про атаки суперників.

Відзначимо й здобуття Кубарсі звання найкращого молодого гравця турніру. При всій повазі до, наприклад, Ламіна Ямаля, його одноклубник більше заслужив на цю індивідуальну нагороду, навіть з урахуванням того, що Пау міг завадити Шарлю Де Кетеларе відзначитися голом.

Почесні згадки: Дайо Упамекано (Франція) і Лісандро Мартінес (Аргентина)

ПІВЗАХИСНИКИ: Майкл Олісе (Франція), Родрі (Іспанія), Джуд Беллінгем (Англія)

Олісе хоча й не порадував голами, схоже, всі "відкладені" вичерпавши в останньому перед ЧС-2026 матчі проти Північної Ірландії (оформив хет-трик, перемога Франції 3:1), але сповна втілив на американських стадіонах у життя те, що демонстрував протягом двох своїх сезонів із Баварією. Сім асистів Майкла дозволили йому побити рекорд Пеле й завоювати звання найкращого асистента турніру.

Один із найбільш дискусійних володарів Золотого м'яча Родрі в ролі капітана Іспанії виграв мундіаль, доповнивши головний успіх званням найкращого гравця ЧС-2026. Півзахисник Манчестер Сіті залишався надійною опорою для іспанців у центрі поля, а його вміння пов'язувати оборону з атакою, своєчасні відбори й точні передачі значною мірою посприяли тріумфу підопічних де ла Фуенте.

Після безтрофейного сезону-2025/26 із мадридським Реалом Беллінгем зробив усе від себе залежне, щоб Англія вперше з 1966 року виграла чемпіонат світу. Він примудрився "перестріляти" навіть Гаррі Кейна (7 голів проти 6-ти, 2 з яких капітан забив із пенальті). На жаль для англійців і їхніх прихильників, результативність Джуда "бронзу" ЧС-2026 на "золото" не переплавить.

Почесні згадки: Енцо Фернандес (Аргентина) і Деклан Райс (Англія)

НАПАДНИКИ: Ліонель Мессі (Аргентина), Ерлінг Голанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція)

Якби Аргентина з тріском не провалила фінальний поєдинок з Іспанією, то, ймовірніше за все, саме Мессі визнали б найкращим гравцем, а не Родрі. Ліонель напряму долучився до двох найефектніших перемог аргентинців у плейоф (над Єгиптом і Англією), не менше запаливши й в інших матчах турніру. Попри значну невдачу у фіналі, автор аж 12-ти результативних дій (8Г, 4А) не може залишитися поза нашою символічною збірною.

Голанд своїм виступом виправдав високі очікування, вкотре підтвердивши статус одного з головних бомбардирів сучасності. Дублі у ворота Іраку й Сенегалу в групі, а також три взяття воріт Кот-д'Івуару (1) і Бразилії (2) у плейоф допомогли Норвегії уперше опинитися серед восьми найкращих збірних великого турніру (ЧС або ЧЄ). Зупинити Ерлінга вдалося тільки добре знайомій із його здібностями Англії.

Мессі першим перевершив раніше найкращого бомбардира ЧС Мірослава Клозе, але саме Кіліан, а не Ліонель, попрощався з цьогорічним мундіалем у статусі нового рекордсмена з 22-ма голами проти 21-го в аргентинця. Мбаппе вдруге поспіль отримав Золоту бутсу турніру, хоча навряд чи 10 результативних ударів капітана Франції змусять когось забути про невдачі в півфіналі й матчі за "бронзу".

Почесні згадки: Гаррі Кейн (Англія) і Усман Дембеле (Франція)