ЧМ-2022. Отбор

Футболист охарактеризовал нового тренера.

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь рассказал об и.о наставника команды Александре Петракове.

"Почерк Петракова в сборной уже виден. Это та команда, которая выиграла чемпионат мира U-20. Он действует по этой схеме и хочет так играть дальше.

Петраков — очень эмоциональный. Может резко сказать, но быстро остывает. Переживает ничьи и поражения против команд, которых мы можем побеждать

Уверен, он будет на 200% отдаваться. Вы видели, как Сикан носился по полю, когда вышел. Я считаю, что это тренер-мотиватор. У него есть чуйка", — сказал Бондарь.

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