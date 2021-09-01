ЧМ-2022. Отбор

Специалист оценил поединок против Казахстана.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью против Казахстана (2:2) в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

"Я еще верю в выход на ЧМ-2022. Это футбол, мы будем играть до конца. Вся команда расстроена, я тоже. Обе игры были похожими. Комплименты сборной Казахстана. Предупреждал игроков, чтобы не тратили голевые моменты. Но не достучался. Я не могу научить футболистов бить по воротам за два дня.

Не понимаю, как игроки не забивают такие моменты. Все очень разочарованы. Повлиял быстрый гол? Наверное, да. Столько моментов и так растрачивать... Профессиональные ведь футболисты. Сделаем выводы, поговорим с игроком, который допустил такие ошибки".

"Оправдываться не буду, что времени было мало. Но я ведь знал, куда я иду. Я проиграл и буду отвечать за результат. Соперник меня не удивил. Поздравляю его с ничьей. Мы полностью переиграли Казахстан. Сделаем все возможное, чтобы восстановить футболистов к игре против сборной Франции.

Почему не было Степаненко и Зубкова? Это было мое решение. Степаненко отравился, у него была температура 38 целый день. Зубков очень поздно приехал в сборную и не играл совсем за Ференцварош", — сказал Петраков.

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