ЧМ-2022. Отбор

Претензии на рекорд Бразилии безосновательны.

В воскресенье, 5 сентября, сборная Италии сыграет против Швейцарии, и если не проиграет, то это будет 36-й матч без поражений подряд — мировой рекорд для национальных команд.

Италия сыграла свой очередной матч с Болгарией вничью — 1:1, и сравнялась с Испанией, чья 35-матчевая беспроигрышная серия пришлась с 2007-го по 2009 годы, и Бразилией, установившей рекорд в 90-е годы прошлого века.

Интересно, что сами бразильцы считают, что на счету их команды уже 36 матчей без поражений, но их ничья 2:2 против Румынии В не входит в официальный реестр матчей ФИФА.

Отборочный матч ЧМ-2022 Швейцария — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени.