ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник национальной команды Николай Шапаренко подвел итоги ничейного матча против сборной Франции.

Сборная Украины сыграла в ничью с национальной командой Франции в рамках пятого тура отборочного цикла к ЧМ-2022.

Полузащитник национальной команды Николай Шапаренко, который поразил ворота французов пушечным выстрелом, подвел итоги ничейного матча, заявив, что Украина ничем не уступила французам.

"Осуществилась моя мечта – забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда.

Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.

Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и получать положительные результаты", – сказал Шапаренко в комментарии УАФ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина — Франция.